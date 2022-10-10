Жителю Сакского района грозит три года колонии за хранение 30 граммов наркотиков

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В рамках профилактической операции «Мак-2022» оперативники задержали 33-летнего жителя Сакского района за хранение марихуаны. Об этом сообщил и в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- При проверке полученной информации сотрудники полиции провели осмотр частного домовладения подозреваемого, где в хозяйственной постройке нашли вещества растительного происхождения в высушенном состоянии со специфическим запахом, - говорится в сообщении.

30 граммов «запрещенки» мужчина хранил для личного употребления без цели сбыта. На него завели уголовное дело. Теперь крымчанину грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, двоих крымчан будут судить за покушение на сбыт ЛСД в особо крупном размере. Наркотики они приобретали через социальную сеть.

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