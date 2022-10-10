К 130-летию Ялтинского историко-литературного музея открылась новая выставка - видео

Фото: Янина Павленко/Tg

9 октября открылась новая выставка «Храним вечное и прекрасное» к 130-летию Ялтинского историко-литературного музея. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Вам покажут то, что обычно хранится за семью печатями - реликвии из запасников. Некоторые представлены впервые - серебряные подсвечники фабрики братьев Грачевых, карта Ливадии 1869 года, невероятной красоты фарфоровые изделия Саксонии и Баварии, подлинный альбом с фотографиями императорской семьи и многое другое, - написала Павленко в своем telegram-канале.

По ее словам, особого внимания заслуживает античная пелика - гордость музея. Пелика - это сосуда для вина, который поражает своими размерами. Экспонат прекрасно сохранился до наших дней.

Напомним, жителям Симферополя предлагают посетить выставку об истории 51 Литовского полка. Она открылась в Центральном музей Тавриды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50