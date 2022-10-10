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Происшествия10 октября 2022 7:58

В Керчи из-за угрозы минирования эвакуировали школы и детсады 10 октября

Родителей уведомили о том, что детей нужно забрать домой
Екатерина НАЗАРОВА
В Керчи проводится эвакуация школ и детских садов

В Керчи проводится эвакуация школ и детских садов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 10 октября в Керчи проводится эвакуация школ и детских садов из-за сообщения о минировании.

- Около 08.30 утра в школы и детские сады города поступили сообщения о минировании. Учащихся и преподавателей эвакуировали по уже отработанной схеме. Сотрудники силовых ведомств проводят проверку, - приводит РИА Новости сообщение в пресс-службы горсовета.

Родителей уведомили о том, что детей нужно забрать домой.

Напомним, в минувшую пятницу школы Ленинского района Крыма эвакуировали из-за сообщения о «минировании». После проверки правоохраниетелей информация об угрозе не подтвердилась.

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