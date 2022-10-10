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Общество10 октября 2022 10:31

Осенью в Детском и Гагаринском парках Симферополя высадят 1100 кустов хризантемы

Они дополнят цветочную композицию клумб, где уже растут роза, тагетес и колеус
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: МБУК "Парки столицы"

Фото: МБУК "Парки столицы"

В Симферополе стартовала осенняя высадка цветов. Как сообщили в МБУК «Парки столицы» за осенний период территории Детского и Гагаринского парков украсят 1100 кустов хризантемы.

- Они дополнят цветочную композицию клумб, где уже растут роза, тагетес, колеус. Цветы закуплены, как за личные средства учреждения, так и с помощью социально ориентированного бизнеса, - говорится в сообщении.

Напомним, в одном из благоустроенных дворов Симферополя приступили к высадке 150 кустарников. Спирея Вангутта и Форзиция средняя образуют живую изгородь вокруг автостоянки на Баррикадной.

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