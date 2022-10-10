Начинающие предприниматели Крыма получили 51,2 миллиона рублей

51,2 млн руб. получили начинающие предприниматели в Крыму Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

При нехватке залоговых средств для начала малого и среднего бизнеса крымчане могут получить помощь в Крымском гарантийном фонде.

Как сообщила зампредседателя Совета министров РК - министр финансов РК Ирина Кивико, одно из направлений Фонда - реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса для начинающих предпринимателей».

- Финансовый инструмент востребован у предпринимателей и уже выдано 16 поручительств на сумму свыше 51,2 миллиона рублей, что позволило МСП привлечь кредитных средств на сумму более 101,9 миллиона рублей, - сообщила Кивико.

Ранее сообщалось, что за принадлежащее жителям Крыма имущество было сформировано более 700 тысяч налоговых уведомлений с суммой исчисленных налогов на сумму более двух миллиардов рублей - 125% к уровню прошлого года.

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