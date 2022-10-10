Крымчанку осудили на условный срок за мошенничество с землей на два миллиона рублей

Крымчанку осудили на условный срок за крупное мошенничество с муниципальной землей Фото: Иван Макеев

Симферопольский районный суд вынес приговор 42-летней жительнице села Пионерское за крупное мошенничество с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Обвиняемая <...> путем предоставления поддельных документов осуществила регистрацию права собственности на два земельных участка, находящихся в муниципальной собственности, на подставных лиц, которые не подозревали о преступности совершаемых деяний, - говорится в сообщении.

Ущерб от ее действий составил около двух миллионов рублей. Женщину приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком на три года. Уточняется, что земельные участки возвращены в собственность муниципалитета. Против других членов организованной группы также возбуждены уголовные дела.

Напомним, в Крыму разоблачили кредитных мошенников, обманувших за полгода 200 человек на семь миллионов рублей. Попавшие в «финансовый капкан» жертвы соглашались уплатить страховой взнос, чтобы получить кредит, но теряли последние деньги.

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