В Симферополе 14 октября перекроют улицу Ковыльную

Указанный участок перекроют на весь день Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе 14 октября временно перекроют улицу Ковыльную, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- 14 октября с 08.00 до 18.00 в районе домов 62, 64, 66 и МБДОУ № 14 «Антошка» по улице Ковыльная будет временно ограничено движение транспортных средств, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Симферополе перекрыли последний незакрытый участок на улицах Кавказская и Пролетарская. Ограничения будут действовать до 1 марта 2023 года.

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