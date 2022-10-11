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Происшествия11 октября 2022 6:00

Керченские школы и детсады эвакуировали 11 октября

Получено очередное сообщение о минировании
Екатерина НАЗАРОВА
В учебные учреждения Керчи поступили очередные сообщения о минировании

В учебные учреждения Керчи поступили очередные сообщения о минировании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 11 октября школы и детсады Керчи снова эвакуировали. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В общеобразовательные заведения города поступило очередное сообщение о минировании.

Аналогично учебный день в Керчи начался и вчера, 10 октября: из-за угрозы минирования эвакуировали школы и детсады, а родителей уведомили о том, что детей нужно забрать домой.

Еще одно подобное сообщение поступило в учебные учреждения Ленинского района в минувшую пятницу. После проверки правоохранителей информация об угрозе не подтвердилась.

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