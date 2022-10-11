В Симферополе снесут еще 18 незаконных объектов

Снос незаконных объектов в Симферополе продолжается
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Симферополе еще 18 объектов признаны незаконными. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, среди них капитальные строения, пристройки, гаражи и ограждения.
- В ближайшее время по всем объектам будут приняты соответствующие постановления администрации Симферополя. В установленном порядке будет инициирована процедура сноса, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в крымской столице снесут три шлагбаума и 19 гаражей. Эти объекты размещены незаконно.
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