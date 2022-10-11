В Симферополе снесут еще 18 незаконных объектов

Снос незаконных объектов в Симферополе продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе еще 18 объектов признаны незаконными. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, среди них капитальные строения, пристройки, гаражи и ограждения.

- В ближайшее время по всем объектам будут приняты соответствующие постановления администрации Симферополя. В установленном порядке будет инициирована процедура сноса, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в крымской столице снесут три шлагбаума и 19 гаражей. Эти объекты размещены незаконно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50