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Общество11 октября 2022 14:04

Из Ялты в Херсонскую область отправили три тонны гумпомощи 11 октября

За три недели собрано, рассортировано и упаковано в общей сложности 500 мешков с вещами и продуктами
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Янина Павленко/Tg/скриншот из видео

Фото: Янина Павленко/Tg/скриншот из видео

11 октября три тонны гумпомощи отправили из Ялты в Херсонскую область. Об этом сообщила глава администрации курортной столицы Крыма Янина Павленко.

- За три недели собрано, рассортировано и упаковано в общей сложности 500 мешков с детским питанием, игрушками, бытовой химией, теплыми вещами, - написала градоначальница в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Крымская митрополия направляет гуманитарные конвои в прифронтовую зон. При митрополии создан Специальный гуманитарный центр.

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