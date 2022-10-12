Между Анапой и Керчью начнут ходить электропоезда «Ласточки» с 13 октября

Фото: пресс-служба Минтранса РФ

Между Анапой и Керчью с 13 октября начнут ходить электропоезда «Ласточки», сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Электропоезда назначены «Южной пригородной пассажирской компанией». Они заменят рельсовые автобусы, курсировавшие на этом маршруте ранее.

- «Ласточки» будут курсировать 5-вагонными составами в комплектации «Премиум». Это позволит перевозить на маршруте больше пассажиров с максимальным комфортом, - говорится в сообщении.

Поезда будут отправляться из Анапы и из Керчи трижды в день. На дорогу будет уходить чуть более двух часов.

Расписание:

- отправление со станции «Керчь-Южная» в 06.45 и в 19.16, прибытие в Анапу в 08.39 и 21.10;

- отправление со станции «Керчь» в 14.42, прибытие в Анапу в 16.53;

- отправление из Анапы в 09.18 и в 19.50, прибытие на станцию «Керчь-Южная» в 11.08 и в 18.40;

- отправление из Анапы в 12.15 и прибытие на станцию «Керчь» в 14.27.

Напомним, поврежденную опору Крымского моста планируют восстановить до конца этой недели. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что анализ тяжести нанесенных повреждений еще продолжается.

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