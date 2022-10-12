Школы и детские сады Керчи снова получили сообщения о « минировании»

В среду в учебные учреждения Керчи поступили очередные сообщения о минировании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы и детские сады Керчи получили сообщения о «‎минировании» 12 октября. Как сообщают очевидцы в соцсетях, проводится эвакуация.

Напомним, 10 и 11 октября учащихся и сотрудников образовательных и дошкольных учреждений Керчи так же эвакуировали и отправляли домой из-за анонимных угроз.

Проверку 11 октября провели и в школах Симферополя. Угроз не обнаружили.

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