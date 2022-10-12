Школы и детские сады Керчи снова получили сообщения о « минировании»

В среду в учебные учреждения Керчи поступили очередные сообщения о минировании
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Школы и детские сады Керчи получили сообщения о «минировании» 12 октября. Как сообщают очевидцы в соцсетях, проводится эвакуация.
Напомним, 10 и 11 октября учащихся и сотрудников образовательных и дошкольных учреждений Керчи так же эвакуировали и отправляли домой из-за анонимных угроз.
Проверку 11 октября провели и в школах Симферополя. Угроз не обнаружили.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50