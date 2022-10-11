11 октября в школах и детсадах Симферополя эвакуация не проводится

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В образовательных учреждениях крымской столицы 11 октября эвакуация детей и сотрудников не проводится, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Накануне ночью специалисты профильных служб обследовали образовательные учреждения города. Поступившая сегодня информация о возможном минировании проверяется, - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня очередные сообщение о минировании поступили в школы и детсады Керчи и Феодосии. Образовательные учреждения эвакуировали. В керченских школах уроки из-за ложной угрозы были сорваны и вчера.

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