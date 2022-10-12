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Экономика12 октября 2022 7:57

Перевозка некоторых товаров в Крым через паромную переправу временно ограничена

Через паромную переправу в Крым ограничили перевозку томатной пасты и металлолома
Екатерина НАЗАРОВА
Ограничения носят временный характер

Ограничения носят временный характер

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Перевозка некоторых товаров в Крым через паромную переправу временно ограничена, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

- Через паромную переправу временно ограничено перемещение следующих грузов: металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатная паста в бочках, - говорится в сообщении.

Данные грузы с материка необходимо транспортировать в Крыму по альтернативному сухопутному маршруту: Херсонская область - Запорожская область - Донецкая Народная Республика (через города Мелитополь-Мариуполь-Таганрог).

Напомним, поврежденную опору Крымского моста планируют восстановить до конца этой недели Зампредседателя правительства. РФ Марат Хуснуллин заявил, что анализ тяжести нанесенных повреждений еще продолжается.

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