В Ялте начитает работу Межрегиональный туристический форум «Интурмаркет. Осень»

Фото: "Интурмаркет. Осень"/Vk

В Крыму стартует масштабное туристическое событие - Межрегиональный туристический форум «Интурмаркет. Осень». Особое внимание будет уделено перспективным направлениям туризма в России.

- Представим хорошо упакованные турпродукты, ценовые предложения - сформируем необходимый спрос и будем понимать стратегию на будущий 2023 год, - цитирует КИА министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

Справка: форум «Интурмаркет.Осень» - знаковое для туристической отрасли мероприятие, которое проводят дважды в год с объединением более пяти тысяч профессионалов данной сферы, среди которых федеральные и региональные эксперты.

Напомним, первый форум Отцов Крыма пройдет в Симферополе 20 октября на базе Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского.

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