Турбизнес Крыма поддержат выплатами в размере МРОТ на каждого сотрудника

Крымские власти совместно с федеральным правительством разработали меры поддержки туристического бизнеса полуострова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крымские власти совместно с федеральным правительством разработали меры поддержки туристического бизнеса полуострова. Об этом журналистам сообщила вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико.

- Это будет выплата минимального размера оплаты труда для поддержания занятости - чтобы туристическая отрасль не сокращала зимой людей. Условием будет сохранение занятости по состоянию на 1 апреля следующего года, - сообщила Кивико.

Напомним, в Ялте начал работу Межрегиональный туристический форум «Интурмаркет. Осень» Особое внимание будет уделено перспективным направлениям туризма.

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