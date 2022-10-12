В Ялте 17-летний парень брал деньги за парковку возле замка «Ласточкино гнездо»

На парня, который брал деньги за парковку в районе замка, составили административный протокол Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ялте 17-летний парень брал деньги за парковку у замка «Ласточкино гнездо», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Молодой человек представлялся сотрудником стоянки и требовал с водителей по 300 рублей.

- Опросив возможных свидетелей и потерпевших, сотрудники полиции вычислили и задержали злоумышленника, который намеревался покинуть место преступления, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, ранее парень неоднократно попадал в поле зрение правоохранителей. Вместе с отцом юного ялтинца доставили в отдел полиции, где на обоих составили административные протоколы: на отца - за неисполнение родительских обязательства, на парня - за «‎подработку» из-за которой ему светит штраф от 500 до 2 000 рублей.

- Несовершеннолетний будет поставлен на профилактический учет в отделении полиции по месту жительства, - добавили в МВД.

Ранее жителя Керчи осудили за кражу бутылки коньяка из магазина. Ему удалось пронести бутылку мимо кассы и сбежать от охранника.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50