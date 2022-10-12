Загрузка отелей и санаториев Крыма в среднем составляет 50%

Загрузка средств размещения в Крыму в среднем составляет 50% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Загрузка отелей и санаториев в Крыму в среднем составляет 50%, в отдельных случаях - 90%. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Порядка 40-50% в среднем, но целый ряд гостиниц и санаториев загружены на 80 и 90%, особенно это касается санаториев, - сообщил Волченко.

По его словам, объем бронирований номеров в средствах размещения оказался небольшим после теракта на мосту, однако продолжается. Есть некоторое количество отмен бронирования - до 20%. Волченко отметил, что крупный автомобильных заторов со стороны Крыма нет, время ожидания - от 30 до 60 минут.

Ранее сообщалось, что туристический бизнес Крыма поддержат выплатами в размере МРОТ на каждого сотрудника. Условием будет сохранение занятости по состоянию на 1 апреля следующего года.

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