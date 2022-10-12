В Севастополе простились с двумя разведчиками, погибшими в ходе СВО

Руслан Падурарь и Фанис Малыбаев погибли в Херсоне при выполнении специальных задач командования

В Севастополе проводили в последний путь двух воинов-разведчиков, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Руслан Падурарь родился в Севастополе, окончил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова. Принимал участие в военной операции ВС РФ в Сирийской Арабской республике.

Фанис Малыбаев родился в поселке Гранитном Челябинской области. Он также участвовал в военной операции в Сирии, награжден медалью Жукова.

– Руслан и Фанис были не просто сослуживцами, они были настоящими друзьями. Поддерживали друг друга всегда. Оба наших парня погибли вместе в Херсоне, при выполнении специальных задач командования, – написал губернатор.

Ранее в Севастополе простились с разведчиком Игорем Русановым. Уроженец села Верхнесадовое погиб в бою на Херсонском направлении.

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