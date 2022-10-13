В Крыму ищут 31-летнего мужчину с карими глазами

Артур Петрушко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры опубликовали в соцсети ориентировку на жителя Симферопольского района.

- Пропал Петрушко Артур Александрович, 31 год (1990 года рождения), село Аркадьевка, Симферопольский район – село Фрунзе, Первомайский район, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Близкие потеряли крымчанина из поля зрения - несколько дней тому назад – с 9 октября 2022 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы Артура Петрушко: 170 сантиметров, xудощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.

Крымчанин был одет в коричневую кофту и голубые брюки.

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