Для самых крупных птиц Крыма устроили «банкет» в горах - видео

Черным грифам и белоголовым сипам по душе субпродукты с душком. Фото: кадр видео Алуштинское лесоохотничье хозяйство/VK

В Крымских горах в очередной раз досыта накормили редких падальщиков.

- Сотрудники Алуштинское лесоохотничье хозяйство осуществили две очередные мясные подкормки черных грифов и белоголовых сипов, - сообщили в ведомстве.

«Банкет» устроили подкормочных площадках, расположенных на плато горы Чатыр-Даг и плато Бабуган-яйла.

До конца 2022 года краснокнижных птиц еще два раза накормят субпродуктами, который специально для них подают с легкой тухлинкой.

- Подкормка черных грифов и белоголовых сипов – важно для сохранения популяции самых крупных представителей крымской пернатой фауны, - отметили в ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство».

Судя по видео, не очень симпатичным на вид птичкам угощение по душе - они слетаются на место подкормки целыми стаями. Сам процесс выглядит весьма эпично - крупные птицы крепкими клювами терзают неживую плоть.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50