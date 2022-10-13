Глава Крыма Аксенов: Генассамблея ООН под давлением США приняла антироссийскую резолюцию

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ДНР и ЛНР, под давлением США.

- Результаты голосования в очередной раз подрывают авторитет ООН, что, видимо, и является целью американцев, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

За резолюцию проголосовали 143 страны, против - пять (Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа). 35 стран воздержались, еще 10 воздержались от участия.

Напомним, на референдуме в Крыму побывали иностранные наблюдатели, которые оценили ход голосования. 5 октября президент Владимир Путин подписал четыре конституционных закона об официальном включении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в состав России, еще четыре федеральных закона - об образовании новых субъектов.

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