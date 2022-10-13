«Гранд Сервис Экспресс» назначит три поезда из Москвы в Крым с ноября

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Девять поездов по восьми маршрутам начнут курсировать в Крым поздней осенью, зимой и ранней весной, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

- В межсезонье в Крым будет курсировать девять поездов по восьми маршрутам: три поезда из Москвы; два поезда из Петербурга; четыре поезда из регионов, - говорится в сообщении.

На полуостров также будут ходить составы из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска.

Напомним, движение легковых автомобилей по Крымскому мосту, который пострадал в результате подрыва грузовика 8 октября, запущено в обе стороны. Однако из-за ремонтных работ на транспортном переходе по-прежнему действуют ограничения. В частности, малотоннажные авто типа «Газель» и крупные грузовики могут переправляться только паромом.

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