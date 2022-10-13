12 октября в районе села Кормовое Раздольненского района сгорела легковушка

Фото: пресс-служба МЧС по РК

12 октября в районе села Кормовое Раздольненского района сгорел автомобиль, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- По прибытии пожарных стало известно, что в процессе движения загорелся моторный отсек легкового автомобиля «Citroen Berlingo». Существует угроза взрыва, - говорится в сообщении.

Площадь горения составил два квадратных метра. На тушение огня потребовалось семь минут. Водитель получил незначительные ожоги рук, однако от госпитализации отказался. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Напомним, подобный случай произошел в Симферополе 11 октября. Легковушка сгорела прямо на «зебре».

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