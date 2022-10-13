Крым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям

Федеральные власти выделят более 996 миллионов рублей на помощь малообеспеченным семьям в Крыму
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Федеральные власти выделят более 996 миллионов рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям в Крыму.
- Республика Крым дополнительно получит более 996 миллионов рублей из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, - цитирует Крымская газета главу Республики Крым Сергея Аксенова.
Ранее сообщалось, что Крым получит 54 миллиона рублей на поддержку производителей зерна. Средства пойдут на возмещение части затрат аграриев при производстве и реализации зерновых культур - это почти половина расходов.
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