Крым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям

Федеральные власти выделят более 996 миллионов рублей на помощь малообеспеченным семьям в Крыму Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Федеральные власти выделят более 996 миллионов рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям в Крыму.

- Республика Крым дополнительно получит более 996 миллионов рублей из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, - цитирует Крымская газета главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Ранее сообщалось, что Крым получит 54 миллиона рублей на поддержку производителей зерна. Средства пойдут на возмещение части затрат аграриев при производстве и реализации зерновых культур - это почти половина расходов.

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