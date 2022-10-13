Крым получит один миллиард рублей на оборудование, обеспечивающее работу электросетей

Федеральные власти выделят Крыму один миллиард рублей на оборудование, обеспечивающее работу электросетей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Крым получит один миллиард рублей на обновление оборудования, которое обеспечивает работу электросетей.

- Федеральная субсидия позволит провести более тысячи мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту приборов, поддерживающих бесперебойную поставку электричества, - сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, часть финансирования также пойдет на установку современных приборов учета, защиту сетевых и других объектов.

Ранее сообщалось, что Крым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет.

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