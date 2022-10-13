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Экономика13 октября 2022 12:22

Крым получит один миллиард рублей на оборудование, обеспечивающее работу электросетей

Часть финансирования также пойдет на установку современных приборов учета
Екатерина НАЗАРОВА
Федеральные власти выделят Крыму один миллиард рублей на оборудование, обеспечивающее работу электросетей

Федеральные власти выделят Крыму один миллиард рублей на оборудование, обеспечивающее работу электросетей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Крым получит один миллиард рублей на обновление оборудования, которое обеспечивает работу электросетей.

- Федеральная субсидия позволит провести более тысячи мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту приборов, поддерживающих бесперебойную поставку электричества, - сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, часть финансирования также пойдет на установку современных приборов учета, защиту сетевых и других объектов.

Ранее сообщалось, что Крым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет.

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