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Происшествия14 октября 2022 8:38

Крымчанин попал под уголовное дело за вылов креветок на один миллион рублей

Улов составил свыше 10 тысяч экземпляров креветки черноморской травяной в бухте Ярылгач Черного моря
Екатерина НАЗАРОВА
Крымчанина будут судить за незаконный вылов креветок

Крымчанина будут судить за незаконный вылов креветок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Против жителя Крыма возбудили уголовное дело за вылов креветок на один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Обвиняемый в конце июня 2022 года совершил незаконный вылов свыше 10 тысяч экземпляров креветки черноморской травяной в бухте Ярылгач Черного моря, - говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценен в один миллион рублей. Материалы дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что керчанин незаконно выловил креветок на 300 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело.

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