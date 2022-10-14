Крымчанин попал под уголовное дело за вылов креветок на один миллион рублей

Крымчанина будут судить за незаконный вылов креветок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Против жителя Крыма возбудили уголовное дело за вылов креветок на один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Обвиняемый в конце июня 2022 года совершил незаконный вылов свыше 10 тысяч экземпляров креветки черноморской травяной в бухте Ярылгач Черного моря, - говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценен в один миллион рублей. Материалы дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что керчанин незаконно выловил креветок на 300 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50