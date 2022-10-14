Эвелина Бледанс похвасталась идеальной фигурой на отдыхе в Крыму

Звезда может похвастаться отличной физической формой. Фото: Эвелина Бледанс\VK

Популярная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, которая сейчас находится в Крыму, поделилась фотографией на фоне морского побережья. Яркий снимок, сделанный на горе Аю-Даг, звезда опубликовала в своих социальных сетях.

Поклонники Эвелины Бледанс оценили не только красоты Южного берега Крыма, но и потрясающую фигуру знаменитости.

- Эвелина Бледанс всегда держит форму.

- Фигура - отпад! Тоже так хочу, - пишут подписчики.

Напомним, в Крым актриса приехала за день до произошедшего ЧП на Крымском мосту. Вместе с сыном и другими детьми благотворительного фонда актрисы «Мы все разные», Эвелина Бледанс отправилась на отдых в лагере «Артек». Звезда воспитывает «солнечного» ребенка - 10-летнего сына Семена, и помогает таким же детям.