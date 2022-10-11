Эвелина Бледанс, отдыхающая в Крыму, рассказала о жизни после теракта на мосту и об угрозах в свой адрес

Актриса рассказала подписчикам, какие чувства испытывает во время нахождения в Крыму Фото: Виталий ПАРУБОВ

Известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о жизни на полуострове после произошедшего утром 8 октября ЧП на Крымском мосту. Звезда пожаловалась, что ей поступают угрозы в социальных сетях, но, несмотря на это, ей не страшно.

- Это мой Крым, моя родина, мое место рождения и силы. Прекратите проклинать - делайте что-то важное и доброе, - заявила Бледанс в социальных сетях.

Эвелина Бледанс - уроженка Ялты, поэтому родной Крым посещает достаточно часто. Звезда воспитывает «солнечного» ребенка - 10-летнего сына Семена, и помогает таким же детям.

Эвелина Бледанс приехала в Крым вместе с сыном за день до трагедии на мосту. Фото: Эвелина Бледанс\VK

Как рассказала знаменитость, на полуостров она приехала за день до случившейся трагедии на мосту. Вместе с сыном и другими детьми благотворительного фонда актрисы «Мы все разные», Эвелина Бледанс отправилась на отдых в лагере «Артек». Там создали специальную инклюзивную смену, а для «солнечных» детей выделили целый вагон.

Напомним, ЧП на Крымском мосту, в результате которого было повреждено дорожное полотно, произошло ранним утром 8 сентября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, после чего обрушились два пролета дорожной части моста. Позже президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, организованным украинскими спецслужбами. По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, анализ тяжести нанесенных повреждений еще продолжается.

Эвелина Бледанс подчеркнула, что приостановленное на несколько часов движение после трагедии на Крымском мосту - это «не беда», а находиться сейчас на полуострове ей совершенно не страшно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвелина Бледанс посетила открытие первого отделения паллиативной помощи в Симферополе

В торжественном открытии приняли участие также Владимир Константинов и Елена Аксенова (подробнее)

Путин назвал ЧП на Крымском мосту терактом, организованным украинскими спецслужбами

В организации подрыва также участвовали граждане России и зарубежных стран (подробнее)