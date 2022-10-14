Крымские проекты выиграли награды в окружном этапе Национальной премии Russian Event Awards 2022

Фото: Mriya Resort & SPA

12 октября в рамках Межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Осень" состоялся финал окружного этапа Национальной премии Russian Event Awards Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, в котором было представлено 52 проекта из 8 регионов страны. 18 проектов, которые были представлены Республикой Крым, получили призовые места.

Финал премии прошел на территории курорта Mriya Resort & SPA. Организаторами выступили Министерство курортов и туризма Республики Крым при поддержке Международной туристической выставки "Интурмаркет". Крымские проекты взяли 1-е место в номинациях: «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал», «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000», «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма», «Лучшее молодежное туристическое событие», «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении», «Лучшее этнокультурное событие», «Лучший муниципальный ТИЦ – организатор турсобытий», «Лучшее музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия», «Лучшее туристическое событие, посвященное Году культурного наследия народов России».

Mriya Resort & SPA выиграл в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия». За последние три года на территории курорта провели около 350 мероприятий: от камерных банкетов на 10 человек до федеральных форумов для 4500 человек. Комплекс включает в себя более 80 открытых и закрытых площадок разных стилей и функционала: пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр Mriya Life Centre, Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute, Центр винного туризма WINEPARK, японский сад «Шесть чувств», семейный тематический парк «Дримвуд», 10 ресторанов разных кухонь мира, ночной клуб, бальнеологический комплекс, высококлассный SPA-центр, собственный пляж, самый большой зал-трансформер в Крыму площадью 1152 м² с возможностью разграничения на 3 секции звуконепроницаемыми перегородками.

Курорт занял первое место в номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма», представив проект «Крымские каникулы». Ежегодно на территории отеля организовывают праздник с 1 - 10 мая, где проводят мастер-классы, тематические дни, световые и музыкальные шоу, театральные постановки. Хэдлайнерами мероприятия становятся звезды российской эстрады.

Центр винного туризма WINEPARK, который расположен на территории курорта Mriya Resort & SPA, выиграл в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Центр презентовал проект ежегодного фестиваля - «WINEPARK Fest». Одной из ключевых идей создания WINEPARK является развитие винодельческой культуры страны и повышение интереса к российскому вину. Многофункциональная платформа парка призвана объединить в себе все самое интересное в мире виноделия, энотуризма и эногастрономии.