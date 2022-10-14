Путин: «Российской армии пришлось зайти и открыть воду в Крым»

По словам Путина, после теракта на Крымском мосту нужно подумать об обеспечении сообщения с Крымом по территории новых российских регионов Фото: Виталий ТИМКИВ

Военнослужащие ВС РФ в ходе специальной военной операции решили проблему водоснабжения Крымского полуострова, а после теракта на Крымском мосту встает вопрос об актуальности сухопутного сообщения Крыма с остальной частью страны. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Астане президент России Владимир Путин.

– В Крыму проживают 2,5 миллиона человек. А они [украинские власти] взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Это пример логики наших действий. Не сделали бы они этого действия — не было бы нашего противодействия. Вот [Крымский] мост взорвали, теперь нам нужно десять раз подумать об обеспечении сообщения с Крымом по территории [новых российских регионов], насколько это важно для Российской Федерации, – сказал президент.

Напомним, до воссоединения Крыма с Россией на полуостров поступала вода из Днепра, однако затем власти Украины построили дамбу, перекрыв водоснабжение. Уже в первые дни проведения специальной военной операции российские военные взорвали дамбу.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, обрушились два пролета и загорелись цистерны проходящего мимо поезда. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек.

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