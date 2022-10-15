Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

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Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за плохой погоды. Об этом сообщил глава Керчи Святослав Брусаков.

- Паромы пока что остановлены из-за непогоды. Они снова начнут ходить, когда позволят погодные условия, - заявил градоначальник.

Отметим, что в Крыму с 15 по 19 октября объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.

15 октября строители укрепили левый участок автомобильной части Крымского моста. Поезда по мосту ходят в обычном режиме, автомобили пропускают в порядке реверсного движения, а грузовики и автобусы переправляют на паромах. Через Керченскую переправу перевезли больше 11 тысяч пассажиров и 3,4 тысячи машин с 9 по 15 октября.