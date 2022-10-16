Переправа приостановила свою работу 15 октября из-за плохих погодных условий Фото: Юлия МАРКИНА

Керченская паромная переправа возобновила работу после шторма. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта

- Возобновлена работа крупных паромов на морской линии терминал Рыбный порт (морского порта Керчь) - порт Кавказ, с 21:00 - возобновлено движение на линии терминал порт Крым (морского порта Керчь) — порт Кавказ, - говорится в сообщении Росморречфлота.

Напомним, Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за плохой погоды 15 октября. Как отмечал глава Керчи Святослав Брусаков, движение планировалось возобновить сразу после улучшения погодных условий.