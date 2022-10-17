Водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года

Сейчас приток воды снизился, финишировал технологический сброс, который был необходим после летних ливней Фото: Виталий ПАРУБОВ

Водных запасов Симферопольского водохранилища должно хватить на полтора года.

- На сегодня объем водохранилища составляет 180 миллионов кубометров против 120 на аналогичный прошлогодний период. Это 70% от всего объема и запас более чем на полтора года для нужд крымчан, - сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».

В то же время специалистов в сложившихся условиях беспокоит нехватка кадров в отрасли водообеспечения и технологическое отставание от европейцев на несколько десятилетий. По словам Копачевского, фундаментальные знания в этой отрасли, которое специалисты получали в советский период, забываются. То же самое касается и биотехнологических процессов.

- В Европе давно и успешно не только научились очищать сточные воды, но и освоили смежные технологии. Из загрязненных вод добывают биогаз и микроводоросли, - добавил Анатолий Копачевский.

Ранее эксперт объяснил, почему Крым сильно затапливает во время дождей. Он также предложил способы решения данной проблемы.

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