Более 13 тысяч пассажиров перевезли через Керченскую паромную переправу с 9 октября

Около 13 тыс. пассажиров перевезли через Керченскую паромную переправу Фото: Виктор Гусейнов

После возобновления работы Керченской паромной переправы было перевезено около 13 тысяч пассажиров и 4 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-служба Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 16 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 12 тысяч 873 пассажиров и 3 тысячи 965 единиц автотранспорта, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что о Крымскому мосту запущено автобусное сообщение. За минувшую ночь по переправе проехали уже более 10 автобусов.

Теракт на переправе произошел утром 8 октября. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. Ранее суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте. Они заключены под стражу до 8 декабря.

Восстановление Крымского моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой». Правительство выпустило соответствующее распоряжение.

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