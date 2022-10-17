По Крымскому мосту запущено автобусное сообщение

Фото: Марат Хуснуллин/Tg

По Крымскому мосту запустили автобусное сообщение, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- Запустили движение автобусов по Крымскому мосту! За ночь по мосту проехали уже более 10 автобусов, - написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

Напомним, теракт на переправе произошел утром 8 октября. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. Ранее суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте. Они заключены под стражу до 8 декабря.

Восстановление Крымского моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой». Правительство выпустило соответствующее распоряжение.

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