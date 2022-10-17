В Крыму с начала 2022 года заключены инвестсоглашения на 66 миллиардов рублей

В Республике Крым с начала 2022 года заключено 34 новых инвестиционных соглашения на общую сумму 65,55 млрд рублей Фото: Иван Макеев

В Крыму с начала текущего года было заключено 34 инвестиционных соглашения на 65,55 млрд рублей.

Как сообщила вице-премьер Совета министров - министр финансов РК Ирина Кивико, к настоящему дню в республике реализуются 245 инвестпроектов на общую сумму 110,71 млрд рублей. Это позволило создать 3,5 тысячи рабочих мест.

Она напомнила, что недавно были одобрены проекты жилого дома и гостинично-апартаментного комплекса в Судаке. На их реализацию израсходуют более 12 миллиардов рублей. Еще 500 миллионов уйдет на строительство МКД в Черноморском и порядка одного миллиарда - на апарт-комплекс в Новофедоровке.

- Это наглядное свидетельство тому, что инвесторы продолжают активно интересоваться Крымом и вкладывать средства несмотря на санкции и другие ограничения, - заявила Кивико.

Напомним, инвестиционный проект по строительству жилого дома и гостиничного комплекса в Судаке за 12,5 миллиарда рублей рассчитан на 10 лет.

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