В Симферополе задержали женщину, которую подозревают в краже телевизора из частного дома Фото: Иван Власов

Крымчанке грозит до шести лет лишения свободы за кражу телевизора из частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В августе прошлого года за помощью в территориальный отдел полиции Симферополя обратилась 53-летняя местная жительница. Женщина написала заявление, в котором рассказала, что неустановленное лицо совершило кражу телевизора из её частного домовладения, - говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Воровкой оказалась 40-летняя жительница крымской столицы, которая была знакома с заявительницей. Женщина призналась, что взломала замок и вынесла из дома телевизор, продав на следующий день неизвестному мужчине.

Ранее сообщалось, что крымский предприниматель украл экскаватор стоимостью 6 миллионов рублей и продал его в ЛНР. Мужчине грозит до десяти лет колонии.

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