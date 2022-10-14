Крымский предприниматель украл экскаватор стоимостью 6 млн рублей и продал его в ЛНР

Симферопольский предприниматель задержан по подозрению в краже экскаватора Фото: Иван МАКЕЕВ

В Симферополе местный предприниматель задержан по подозрению в краже экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым.

Ранее в полицию Симферополя поступило заявление от 35-летнего директора местной дорожно-транспортной строительной компании. Мужчина сообщил, что неизвестные украли со стройплощадки экскаватор стоимостью более 6 миллионов рублей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего. Установлено, что к охраннику данной строительной площадки подошел неизвестный мужчина и под предлогом перевезти экскаватор на другую строительную базу вывез землеройную машину, – говорится в сообщении.

В скором времени был установлен и задержан подозреваемый – им оказался 35-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина во всем сознался и рассказал подробности преступления. Как оказалось, украденный экскаватор он погрузил на трал и вывез на территорию Луганской Народной Республики, где продал неизвестному мужчине.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная в крупном размере». Задержанного поместили в следственный изолятор. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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