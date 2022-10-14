Крымский предприниматель украл экскаватор стоимостью 6 млн рублей и продал его в ЛНР

Симферопольский предприниматель задержан по подозрению в краже экскаватора
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Симферополе местный предприниматель задержан по подозрению в краже экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым.
Ранее в полицию Симферополя поступило заявление от 35-летнего директора местной дорожно-транспортной строительной компании. Мужчина сообщил, что неизвестные украли со стройплощадки экскаватор стоимостью более 6 миллионов рублей.
– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего. Установлено, что к охраннику данной строительной площадки подошел неизвестный мужчина и под предлогом перевезти экскаватор на другую строительную базу вывез землеройную машину, – говорится в сообщении.
В скором времени был установлен и задержан подозреваемый – им оказался 35-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина во всем сознался и рассказал подробности преступления. Как оказалось, украденный экскаватор он погрузил на трал и вывез на территорию Луганской Народной Республики, где продал неизвестному мужчине.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная в крупном размере». Задержанного поместили в следственный изолятор. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Симферопольца, протаранившего на скорости полицейскую машину, осудили на три года условно
В результате ДТП полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму (подробнее)
СК: на 16-летнего школьника, напавшего в Симферополе с ножом на сверстника, завели уголовное дело
В учебном учреждении, где произошел инцидент, были выявлены нарушения пропускного режима и воспитательной работы (подробнее)