Жителю Ялты грозит 20 лет за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Мужчину заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летнего жителя Ялты задержали по подозрению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков (п.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым.

Ранее в полицию поступила информация о том, что молодой человек может быть причастен к сбыту «зелья». В ходе обыска в квартире, где он временно жил, нашли и изъяли 33 пакета с белым веществом.

– Эксперты установили: вещества общей массой 66,76 грамма содержат в своем составе наркотическое средство «мефедрон». Задержанный пояснил, что наркотики он приобрел и хранил с целью дальнейшего сбыта иным лицам, – говорится в сообщении.

Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что жителю Сакского района грозит три года колонии за хранение 30 граммов марихуаны. Наркотическое средство мужчина хранил для личного употребления.

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