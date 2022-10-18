Южный берег Крыма полон солнца и красок: 5 типичных фото Ялты в середине октября 2022

Набережная имени Владимира Ленина. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымская осень уже перевалила за экватор. Черное море с каждым днем теряет тепло, морская вода на Южном берегу всего плюс 19 градусов.

Маяк. Фото: Алекс Кедми/VK

В Ялте пляжи обезлюдили, но отдыхающие все-таки есть. Целебным морским воздухом дышат и местные жители, и гости с материковой части России.

- Ялта, середина осени, - так фотохудожник Алекс Кедми назвал свои работы, которыми порадовал пользователей соцсети.

Фотографии пронизаны нотками счастья, наполнены солнечным светом и свежим воздухом.

Главная променадная зона в городе счастья – набережная, носящая имя вождя революции.

Ван Гог на Массандровском пляже. Фото: Алекс Кедми/VK

Массандровский пляж. Фото: Алекс Кедми/VK

Но отдыхающие не обделяют своим вниманием Массандровский пляж, где можно прогуляться по пешеходной зоне, не спускаясь к морю.

Коты - талисман Крыма. Фото: Алекс Кедми/VK

И конечно же в кадре обязательно должен быть мурлыка. Если в каждом детском рисунке должно быть солнышко, то в фотосете из Ялты - кот.

Крымские же синоптики обещают, что в ближайшее время дождь не омрачит отдых на ЮБК:

- На полуострове сохранится сухая погода.

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