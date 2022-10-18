Потери воды в Симферополе снизились на 35 тысяч кубов в сутки благодаря замене сетей

За минувший год в крымской столице заменили порядка 30 километров магистральных водопроводов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Потери питьевой воды в Симферополе снизились на 30-35 тысяч кубов в сутки. Это связано с обновление водных сетей города. Только за минувший год в крымской столице заменили порядка 30 километров магистральных водопроводов.
- Если раньше в сутки на город уходило 150-160 тысяч кубов питьевой воды, то после замены - не более 120-125 тысяч кубов, - сообщил гендиректор «Воды Крыма» Максим Новик в эфире радио «Спутник в Крыму».
Кроме того, достичь снижения потерь отчасти удалось и благодаря регулировке системы водоснабжения. Так, было установлено около 150 единиц запорно-регулирующей арматуры, что позволило «разбить» магистральные водоводы на секторы.
Ранее эксперт заявил, что водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года. В то же время специалистов беспокоит нехватка кадров в отрасли водообеспечения и технологическое отставание на несколько десятилетий от европейцев.
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