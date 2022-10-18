Потери воды в Симферополе снизились на 35 тысяч кубов в сутки благодаря замене сетей

За минувший год в крымской столице заменили порядка 30 километров магистральных водопроводов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потери питьевой воды в Симферополе снизились на 30-35 тысяч кубов в сутки. Это связано с обновление водных сетей города. Только за минувший год в крымской столице заменили порядка 30 километров магистральных водопроводов.

- Если раньше в сутки на город уходило 150-160 тысяч кубов питьевой воды, то после замены - не более 120-125 тысяч кубов, - сообщил гендиректор «‎Воды Крыма»‎ Максим Новик в эфире радио «‎Спутник в Крыму»‎.

Кроме того, достичь снижения потерь отчасти удалось и благодаря регулировке системы водоснабжения. Так, было установлено около 150 единиц запорно-регулирующей арматуры, что позволило «‎разбить»‎ магистральные водоводы на секторы.

Ранее эксперт заявил, что водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года. В то же время специалистов беспокоит нехватка кадров в отрасли водообеспечения и технологическое отставание на несколько десятилетий от европейцев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50