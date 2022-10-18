Илон Маск заявил, что Россия может применить ядерное оружие при угрозе потери Крыма

Основатель SpaceX и Tesla, предприниматель Илон Маск заявил, что потеря Крыма для Москвы была бы тем же самым, что потеря Гавайских островов и базы Перл-Харбор для США безопасности России, так как это южная военно-морская база Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По мнению бизнесмена Илона Маска, Третья мировая война может начаться в случае потери Россией Крыма.

- Если Россия столкнется с выбором, потерять Крым или использовать ядерное оружие, они выберут последнее. Мы санкциями ограничили Россию всеми возможными способами, поэтому что им терять? - написал Маск в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что крымские власти намерены перевести в госсобственность имущество иностранцев. Соответствующий вопрос будет вынесен 18 октября. Еще в начале апреля текущего года Госсовет поддержал законопроект о национализации имущества украинских политиков и олигархов в республике. Предполагалось, что в случае принятия документа Госдумой, определять порядок исполнения закона регионы будут сами.

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