Ливни и сильный ветер придут в Крым 20-21 октября

В Крыму ожидается ухудшение погоды к концу недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму на 20-21 октября объявлено штормовое в связи с предстоящими ливнями и усилением ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- 20 октября и ночью 21 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные; усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах 25-30 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 8-10°, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что 18 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в западных и центральных районах ожидается высокая пожарная опасность. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 18...20°.

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