В Госсовете Крыма учредили Комитет по патриотическому воспитанию

Фото: Владимир Константинов/Telegram

В Госсовете Крыма создали Комитет по патриотическому воспитанию и делам ветеранов.

- Мы в Крыму традиционно уделяем особое внимание этой сфере: проводим тематические открытые уроки в школах, лекции в высших учебных заведениях, общаемся с преподавателями, заботимся о наших ветеранах, - цитирует «Крым 24» председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

По его словам, депутаты республики принимают участие в восстановлении памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны, а также в благоустройстве братских могил и воинских захоронений.

Ранее сообщалось, что крымские власти намерены перевести в госсобственность имущество иностранцев. Соответствующий вопрос будет вынесен 18 октября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50