За минувшую неделю мошенники обманули крымчан на четыре миллиона рубелей

Для достижения своих преступных целей аферисты используют различные психологические приемы и уловки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшую неделю жители Крыма «‎отдали»‎ аферистам четыре миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

- Так, за минувшую неделю на территории Республики Крым зарегистрировано 42 факта дистанционных преступлений, совершенных в отношении жителей республики, - говорится в сообщении.

12 граждан обманули телефонные мошенники (ущерб составил 1 миллион 50 тысяч рублей), 23 человека пострадали, наткнувшись на аферистов в соцсетях (ущерб - 3 миллиона 18 тысяч рублей), еще семь граждан пострадали при переходе по неизвестным ссылкам и при скачивании приложений (сумма ущерба – 127 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что Крымчанин украл 12 декоративных кустов, чтобы отблагодарить арендодателей Ему грозит до пяти лет колонии.

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