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Происшествия18 октября 2022 12:57

Замглавы администрации Сак оштрафовали на шесть тысяч рублей за халатность

Ранее чиновник уже привлекался к административной ответственности по той же причине
Екатерина НАЗАРОВА
В Саках оштрафовали замглавы администрации за неправильное рассмотрение обращения

В Саках оштрафовали замглавы администрации за неправильное рассмотрение обращения

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Замглавы администрации Сак заплатит штраф за ненадлежащее рассмотрение обращения местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В связи с тем, что на основании постановления прокуратуры виновное должностное лицо ранее привлекалось к административной ответственности по указанной статье, ему назначен штраф в размере шести тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывшего замглавы Евпатории Андрея Коваля приговорили к 8 годам колонии за махинации при строительстве детского сада. Аналогичные сроки получили два сотрудника МКУ «УКС».

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