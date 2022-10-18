Два поврежденных пролета Крымского моста демонтируют до конца декабря

Фото: Марат Хуснуллин/Tg

Два поврежденных пролета Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая в Госдуме.

- До конца декабря планируем полностью демонтировать два пролета существующих, которые взорваны, - сказал он.

Напомним, рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Однако арки моста оказались не повреждены, поэтому конструкцию можно будет быстро восстановить

Восстановление переправы должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой». Правительство выпустило соответствующее распоряжение.

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