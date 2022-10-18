Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика18 октября 2022 13:03

Два поврежденных пролета Крымского моста демонтируют до конца декабря

Восстановление Крымского моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Марат Хуснуллин/Tg

Фото: Марат Хуснуллин/Tg

Два поврежденных пролета Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая в Госдуме.

- До конца декабря планируем полностью демонтировать два пролета существующих, которые взорваны, - сказал он.

Напомним, рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Однако арки моста оказались не повреждены, поэтому конструкцию можно будет быстро восстановить

Восстановление переправы должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой». Правительство выпустило соответствующее распоряжение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50