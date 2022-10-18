«КРЫМТЭЦ» начала снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области

С 18 октября электроэнергия, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ АО «КРЫМТЭЦ», направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 18 октября электроэнергия, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ АО «КРЫМТЭЦ», направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 17 октября по распоряжению Системного оператора Единой Энергетической системы России компания «КРЫМТЭЦ» перевела оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании, в режим генерации электроэнергии. Ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании удалось завершить на месяц раньше запланированных сроков - специалисты работали посменно, в круглосуточном режиме и без выходных.

– На текущий момент общая мощность наших генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт, вся электроэнергия направляется на поддержку Херсонского и Запорожского регионов по восстановленным линиям электропередач, которые были взорваны в 2015 году, – рассказал генеральный директор компании «КРЫМТЭЦ» Тарас Целый.

По его словам, через 10 дней завершится плановый ремонт оставшегося оборудования, после чего при необходимости выработка электроэнергии может быть увеличена.

Напомним, в июне текущего года сообщалось, что Симферопольскую и Камыш-Бурунскую ТЭЦ модернизируют за 66,4 миллиарда рублей.

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