Более тысячи кустов хризантем высадят в парках Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки столицы» продолжают украшать Симферополь осенними цветами.

- На прошлой неделе мы закончили высадку цветочных композиций в городском Детском парке и с началом новой недели приступили в Гагаринском парке. Сегодня в планах высадить около 100 хризантем, - цитирует КИА директора учреждения Романа Филипенко.

В скором времени жители столичного города увидят свежие кусты с цветами желтых, розовых и бордовых оттенков.

Напомним, яркие хризантемы начали высаживать в Детском парке Симферополя еще в начале октября. Всего в осенний период планируется высадить 1100 кустов этих осенних цветов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50